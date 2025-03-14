Россияне малыми штурмовыми группами пытаются заходить на Сумщину, – ГПСУ

Ситуация на фронте остается непростой. Враг малыми штурмовыми группами пытается заходить на территорию Сумской области.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что российские войска малыми штурмовыми группами пытаются заходить на территорию Сумской области в направлениях населенных пунктов Новенькая и Журавка. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Россияне расширяют зону боевых действий

По словам Демченко, дальше фиксируют попытки малых штурмовых групп зайти на нашу территорию, подойти к украинской границе.

Собственно, их задача остается неизменной: максимально глубоко, насколько это возможно, зайти на территорию Сумской области, в направлении населенного пункта Новенькое или же немного левее – в направлении населенного пункта Журавка,

– добавил он.

Демченко отметил, что оккупанты таким образом накапливают силы и расширяют зону активных боевых действий.

Он также очертил, что за прошедшие дни примерно 15 военнослужащих России ликвидировали, более 10 россиян получили ранения и были вынуждены отойти от территории Украины.

Кроме этого, россияне не используют бронированную технику или транспортные средства для продвижения, потому что этого не позволяет местность.

В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской общин. Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх отметил, что российские войска не пересекли границу, но возросла активность диверсионных групп и авиационных ударов.