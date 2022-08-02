Пионтковский объяснил, для чего Си Цзиньпину обострение по Тайваню
Внимание мира 2 августа было приковано к Тайваню, где ожидалось обострение ситуации из-за визита Нэнси Пелоси. Ведь раньше Китай угрожал США из-за этого. Зачем Си Цзиньпину обострение по Тайваню – читайте мнение эксперта в статье.
Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он считает, что никаких серьезных акций Китай не планирует.
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Ведь военно-морские маневры (учения) вокруг Тайваня начинаются 4 августа, а Нэнси Пелоси должна уехать из Тайваня 3 августа.
По словам Пионтковского, российские пропагандисты ожидали что-то серьезное:
- что китайцы собьют самолет Пелоси,
- что начнется война,
- что все силы США теперь будут направлены на войну с Китаем и там забудут об Украине,
- "Говорили даже о 2 миллионах бурят, которых направят на помощь Китаю", – смеется публицист.
Пионтковский заявил, что в целом эскалация вызвана во многом именно Си Цзиньпинем. Ведь в визите Пелоси ничего экстраординарного нет.
Он отметил, что все комментаторы ситуации в Тайване вспоминают съезд партии в начале октября этого года, где Си Цзиньпин имеет цель достичь мандата на свое пожизненное правление.
Ведь этому будет сопротивление. И ему нужна какая-то возможность покричать, "поиграть мышцами", подтвердить свою патриотическую позицию, поэтому визит Пелоси для него дал такую возможность,
– объяснил эксперт.
Пионтковский заверил, что лидер Китая здесь на полную отыграется, в частности на внутреннюю китайскую аудиторию.
"Но ни в коем случае ему не нужна война, потому что это столь серьезное решение, которое он еще не может самостоятельно принять", – ответил он.
По мнению Пионтковского, если бы Си Цзиньпин принял такое решение, это подорвало бы его позиции на октябрьском съезде. "Поэтому он просто "поиграет мышцами" и проведет военные учения вокруг Тайваня. И кремлевская тусовка из-за этого будет сильно разочарована", – добавил он.
Пионтковский о визите Пелоси в Тайвань: видео 24 канала
Визит Пелоси на Тайвань: коротко о главном
- С момента начала азиатского турне Нэнси Пэлоси ее визит на Тайвань привлек внимание мира из-за угроз Китая – Пекин угрожал ответом на такой шаг.
- 2 августа после визита в Малайзию, самолет Пелоси отправился на Тайвань и приземлился в аэропорту Тайбэя. Следует отметить, что в официальном анонсе турне спикера Палаты представителей упоминаний об острове не было.
- МИД Китая осудил визит Пелоси на Тайвань, обвинив США во вмешательстве в "тайваньский вопрос", который Пекин считает внутренним. В то же время Пелоси отметила, что в соответствии с законом США об отношениях с Тайванем, который был принят после установления дипломатических отношений с Пекином, такой визит является абсолютно законным.
- Также Пелоси подчеркнула, что США поддерживают статус-кво Тайваня и выступают против попыток его изменить в одностороннем порядке.
- В то же время Китай анонсировал военные учения вокруг острова, которые продлятся до 6 августа. 21 китайский истребитель уже вошел в зону ПВО Тайваня.