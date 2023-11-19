"Возьми позицию или умри": Штупун рассказал о тактике врага на Таврийском направлении

Ситуация на фронте остается напряженной. Наши военные продолжают наступательную операцию, однако враг тоже пытается вести штурмовые действия на нескольких направлениях.

Спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун эфире телемарафона рассказал, что враг безуспешно пытается наступать на нескольких участках фронта. Однако благодаря усилиям наших защитников вражеская армия терпит потери.

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Среди россиян распространяется дезертирство

По словам Штупуна, Россия, несмотря на потери, продолжает пополнять обескровленные штурмовые подразделения.

Если охарактеризовать тактику врага, то это "возьми позицию или умри". Поэтому растет количество дезертиров,

– рассказал он.

По словам спикера, командование российской армии в отношении своих подчиненных применяет заградительные отряды и физическую силу, а иногда даже расстрелы.

Ситуация на фронте

Враг пытался вести штурмовые действия вблизи Керамика, Степного и Авдеевки. Всего за сутки там отбиты 26 атак. Штупун рассказал, что на Шахтерском направлении россияне также пытались наступать близ Старомайорского. В Мелитопольском направлении продолжается наступательная операция.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" враг минувших суток потерял 531 человека, а также в Донецкой области 5 окупантов сдались в плен", - отметил Штупун.

Также он рассказал, что было уничтожено 36 единиц военной техники, среди них – 2 средства ПВО и 2 единицы спецтехники. Кроме этого, оккупанты потеряли два склада боеприпасов и еще три важных объекта.

Ситуация по другим направлениям фронта