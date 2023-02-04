Россияне вербуют заключенных женщин и наступают на 5 направлениях: главное из Генштаба

По состоянию на 4 февраля в Украине продолжается уже 346-й день полномасштабного российского вторжения. На всей территории Украины остается опасность ракетных ударов.

Актуальную информацию с тыла и передовой сообщили в Генштабе ВСУ. Что известно о ситуации на временно оккупированных территориях Украины – читайте дальше.

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Какая ситуация на направлениях

По информации Генштаба, россияне перегруппировывают силы на отдельных направлениях. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной. В Генштабе подчеркивают, что оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах, однако наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

В течение суток враг обстрелял Черниговскую и Харьковскую области. Кроме того, под огонь захватчиков попали населенные пункты на:

Купянском;

Лиманском;

Бахмутском;

Авдеевском;

Новопавловском;

Запорожском;

Херсонском направлениях.

На войну вербуют женщин

Чтобы восполнить потери в живой силе, противник пытается привлечь к участию в боевых действиях осужденных женщин. В течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное Донецкой области.

Более того, их направили на территорию России для прохождения подготовки.

Успехи ВСУ

В течение суток украинская авиация нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:

пункт управления;

2 района сосредоточения живой силы противника;

зенитно-ракетный комплекс;

состав горюче-смазочных материалов.

Заметим, что в Генштабе ВСУ обновили данные по ориентировочным потерям России в войне против Украины. Да, только за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 720 оккупантов.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину уже уничтожено 130 590 оккупантов. Потери врага в технике: