Россияне вербуют заключенных женщин и наступают на 5 направлениях: главное из Генштаба

4 февраля 2023, 18:48
Читати новину українською

Источник:

Генштаб ВСУ

По состоянию на 4 февраля в Украине продолжается уже 346-й день полномасштабного российского вторжения. На всей территории Украины остается опасность ракетных ударов.

Актуальную информацию с тыла и передовой сообщили в Генштабе ВСУ. Что известно о ситуации на временно оккупированных территориях Украины – читайте дальше.

К теме Оккупанты бросили все силы на прорыв обороны и оцепление Бахмута, – Минобороны

Какая ситуация на направлениях

По информации Генштаба, россияне перегруппировывают силы на отдельных направлениях. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной. В Генштабе подчеркивают, что оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах, однако наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

В течение суток враг обстрелял Черниговскую и Харьковскую области. Кроме того, под огонь захватчиков попали населенные пункты на:

  • Купянском;
  • Лиманском;
  • Бахмутском;
  • Авдеевском;
  • Новопавловском;
  • Запорожском;
  • Херсонском направлениях.

На войну вербуют женщин

Чтобы восполнить потери в живой силе, противник пытается привлечь к участию в боевых действиях осужденных женщин. В течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное Донецкой области.

Более того, их направили на территорию России для прохождения подготовки.

Успехи ВСУ

В течение суток украинская авиация нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:

  • пункт управления;
  • 2 района сосредоточения живой силы противника;
  • зенитно-ракетный комплекс;
  • состав горюче-смазочных материалов.

Заметим, что в Генштабе ВСУ обновили данные по ориентировочным потерям России в войне против Украины. Да, только за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 720 оккупантов.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину уже уничтожено 130 590 оккупантов. Потери врага в технике:

  • танков – 3218;
  • боевых бронированных машин – 6394;
  • артиллерийских систем – 2 220;
  • РСЗО – 460;
  • средств ПВО – 225;
  • самолетов – 294;
  • вертолетов – 284;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1956;
  • крылатых ракет – 796
  • кораблей и катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5081;
  • специальной техники – 203.
Автор: Анна Романюк