Ситуация для россиян еще хуже: военный обозреватель сравнил битвы за Авдеевку и Бахмут

Самым горячим участком фронта остается Восток. Российские оккупанты направляют все усилия на захват Авдеевки, как раньше Бахмута.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сравнил 24 Каналу битвы за эти города в Донецкой области. По его словам, ситуация возле Авдеевки гораздо хуже для врага.

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"Ситуация даже хуже, чем возле Бахмута. Это связано с вопросами логистики", – объяснил Коваленко.

Даже когда было оккупировано 80% Бахмута, город имел стабильную логистику по трассам 0506 и 0504 через Ивановское и Хромово. А в Авдеевке все зависит исключительно от одной логистической артерии.

Враг будет нуждаться в оперативной паузе

Все группы российских войск несут серьезные потери по всем своим плацдармам. Поэтому рано или поздно оккупанты остановятся для перегруппировки.

Если в ближайшее время им не удастся достичь какого-либо результата возле Авдеевки, они могут использовать ресурс той же группы войск "Запад". Брать оттуда самые боеспособные бригады и использовать для наступления на Авдеевку,

– предположил Коваленко.

К слову, так же враг делал с группой войск "Центр" – 2 и 41 общевойсковыми армиями.

Ситуация на Донбассе: последние новости

У российских оккупантов обостряются проблемы по логистике. Украинские военные уничтожили мост, который начал строить враг через реку Кальмиус, чтобы разгрузить Крымский мост.

Российские захватчики дальше штурмуют украинские позиции на Бахмутском направлении. Враг начал запускать FPV-дроны с ночным видением.

После относительного затишья оккупанты возобновили штурмовые действия на Авдеевском направлении. Там заметили новые подразделения "Шторм V", которые сформировали из бывших вагнеровцев

В настоящее время оккупанты возобновляют личный состав именно группы войск "Юг", зона ответственности которой – Донецкая область. В то же время группы войск "Запад", "Центр", "Запорожье", "Восток" и "Днепр" уменьшились.