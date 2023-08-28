Начнем освобождать Донбасс не с Бахмута, – полковник запаса ВСУ о боях на Востоке

Украинские военные постепенно двигаются к освобождению всех оккупированных территорий, в частности в Донецкой области. Однако возвращение региона может начаться не с Бахмута.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу о ситуации на Востоке. По его словам, Бахмут лежит в низине, а потому двигаться по этому городу стратегически невыгодно.

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"Донбасс будем освобождать точно не с Бахмута, потому что это очень сложно и неблагодарно", – констатировал Свитан.

Оптимальнее двигаться по высотам. Как раз от Бахмута пролегает гряда в сторону Горловки. Этот город расположен на возвышении почти 300 метров над уровнем моря.



Освобождение Донбасса может начаться с Горловки / Скриншот DeepStateMap

Что дальше

– город в Донецкой области, оккупированный с 2014 года. Площадь составляет 422 квадратных километра. По состоянию на 1 января 2015 года насчитывался 250 991 житель.

Когда украинские защитники освободят Горловку, будет удобно выстроить линию обороны на ее высотах.

"[Можно] базироваться и ждать уже весеннего наступления украинских войск на Луганск для отсечения Донбасса. Весь Донецко-Луганский фронт нужно перевести в оборону", – отметил Свитан.

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