Бывший украинский нардеп Илья Кива продолжает выдавать маразматические заявления. На этот раз одиозная личность рассказала о "плане" Украины взорвать Запорожскую АЭС.

Об этом стало известно из эфира российского шоу, передает 24 Канал. Предатель так увлекся речью, что чуть не сорвал горло.

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"Я неоднократно говорил, что будет Запорожская АЭС. Они взорвали Каховскую ГЭС – и это был старт преступного террористического плана, который грозит сотням тысяч человек и отзовется через несколько десятилетий", – заявил Кива якобы об украинских властях.

Кива выдал безумное заявление о ЗАЭС: смотрите видео

"Кандидат наук" к чему-то упомянул англосаксов, тактикой "выжженной земли" которых якобы пользуется Украина. В его воспаленном мозге также появилась безумная идея, что на столе у Владимира Зеленского якобы уже год лежит план уничтожения левобережной Украины.

Как "взорвут" ЗАЭС

"Мы должны для себя понимать, что основной удар, который они сегодня формируют, это группа смертников. Они должны совершить прорыв на Запорожскую АЭС, там заложить и взорвать", – выдал "маленький винтик".

Кива также пытался докричаться до своих земляков, что они якобы "обречены режимом Зеленского". Но такое отчаянное нытье свидетельствует скорее о его скором конце.

"Перлы" Кивы: основное

28 июня бывший нардеп написал в своем телеграме, что Украина якобы "оцифровала мертвого Буданова". И сделала она это с простой целью: чтобы его можно было дальше показывать по телевизору.

Раньше Кива поблагодарил за войну от себя и "миллионов украинцев". Тогда же он заявил, что украинцы и россияне однажды "вместе" будут защищать "родину".

Осенью 2022 года Кива дал глубокую "экспертную" оценку наступления Вооруженных Сил Украины. На видео бывший депутат экспрессивно чертил линии на карте, якобы прибавляя вес своим словам.

Украинская разведка сообщила, что Россия дополнительно заминировала охладитель Запорожской АЭС и утвердила план теракта на станции. Тем временем оккупанты постепенно покидают территорию Запорожской АЭС. Они также дали "рекомендации" работникам – в случае аварий винить Украину.