Последний аргумент России: политолог предположил, совершит ли враг теракт на ЗАЭС

Наступление ВСУ набирает обороты, но Россия пока не собирается так просто принять поражение. Последним аргументом страны-агрессора может стать ядерное оружие или теракт на Запорожской АЭС.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Алексей Кошель. По его мнению, Россия надеется на ядерное оружие не только для решения внешних проблем, но и внутренних.

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"Россия может использовать очередной террористический акт либо тактическое ядерное оружие, либо провокацию с так называемой "грязной бомбой", чтобы просто отвлечь внимание своего общества", – отметил Кошель.

Применит ли Россия ядерное оружие: смотрите видео

Поскольку Кремлю безразличны собственные граждане, его ядерные угрозы могут осуществиться.



Как уберечься во время радиационной аварии / Инфографика 24 Канала

Запад боится

Страны боятся эскалации, поэтому тема возможных переговоров между Украиной и Россией почти достигла своего апогея. Об этом говорят в США, Франции, Германии. Заявления мировых лидеров почти не отличаются – говорится об удачном наступлении ВСУ как поводе для переговоров.

"Теперь на дипломатическом уровне, в информационном поле формируются возможные очертания переговоров. Я не исключаю, что Россия может попытаться использовать последний довод – ядерное оружие", – считает политолог.

Ядерный шантаж России: последние новости

Диктатор Владимир Путин практически загнан в угол из-за внутренних проблем в России, событий на Белгородщине, а также наступления ВСУ на фронте. От безысходности он прибегает к привычному шантажу. В этом ему помогает беларусский коллега Александр Лукашенко.

Как известно, Москва и Минск договорились о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Соответствующий документ был подписан министрами обороны двух стран.

Кроме того, подрыв оккупантами Каховской ГЭС сделал невозможным нормальный доступ воды к охладителям на Запорожской АЭС. Начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что россияне дополнительно заминировали один из охладителей.

Непростая ситуация остается и на "Крымском титане" в оккупированном Армянске. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что россияне готовят провокацию на заводе, чтобы обвинить ВСУ в экологическом терроризме. В случае теракта могут пострадать Крым, еще семь областей Украины, Турция, Россия.

Французский лидер Эммануэль Макрон снова решил посадить Украину и Россию за стол переговоров. Президент Франции надеется на помощь Китая.