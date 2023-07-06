Мы все контролируем, – у Зеленского оценили вероятность теракта на ЗАЭС

Напряжение вокруг Запорожской атомной станции сохраняется. Однако украинские власти контролируют ситуацию.

Об этом 24 Каналу сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, важно публично фиксировать любые изменения на станции.

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"Мы же контролируем все – не только мы, но и наши партнеры. Соответственно об этом говорим сразу, чтобы зафиксировать", – отметил Подоляк.

Минирование крыш могло свидетельствовать о планах россиян взорвать каскадно, а потом сказать, что было попадание сверху. Но Украина это информационно предотвращает, освещая каждый шаг врага.

Совершит ли Россия теракт на ЗАЭС

Украинская разведка фиксирует признаки сокращения угрозы российского теракта на временно оккупированной Запорожской атомной станции. Это связано с тем, что Киев совершает определенные публичные и непубличные действия в этой сфере.

Расслабляться по поводу возможного теракта на станции рано, поскольку Кремль находится в аффективном состоянии.

Это не значит, что Россия не будет этого делать. Она сегодня в состоянии аффекта, когда не мыслит рационально,

– подчеркнул Подоляк.

Но тот факт, что Украина все публично фиксирует, ускорит реакцию международного сообщества на любой эксцесс на ЗАЭС.



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