Кремль может отступить от Запорожской АЭС, – российский оппозиционер назвал причину

В Кремле решили "предупредить" мир об угрозе атомной аварии на Запорожской атомной электростанции. Эксперты предполагают, что Россия готовится передать ЗАЭС под контроль Украины.

Такое мнение 24 каналу высказал и российский оппозиционный политик Леонид Гозман. Он не исключает варианта, что Кремль действительно готовится отступить от Запорожской АЭС.

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По его словам, в России ничего не получается, а изоляция от мира просто безумна.

Кроме того, как отметил оппозиционер, Кремль сейчас пытается найти, где купить оружие, потому что своего не хватает. Пока они явно ведут переговоры с Ираном, чтобы у него покупать вооружение.

Если их, несмотря на военные преступления, доказательно еще обвинят в нарушении ядерной безопасности с серьезными последствиями, то с ними перестанут иметь дело даже те, кто готов это делать сейчас,

– заявил Гозман.

Потому политик не исключает того, что на Запорожской АЭС россияне готовятся отступать.

"Кроме того, у них, конечно, паника, они не знают, что делать. Проинформированные люди говорят, что в российской промышленности очень тяжелое положение, не хватает оружия и прочего", – подытожил Гозман.

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Что происходит на ЗАЭС: главное

Оккупанты периодически обстреливают территорию ЗАЭС повреждая здания, системы и оборудование на площадке станции. Так, только за минувшие сутки на территории ЗАЭС раздались 10 взрывов. После чего станция была обесточена.

До сих пор никакие повреждения, к счастью, не были критическими для ядерной безопасности. Однако ситуация на станции действительно напряженная. Русские только своим присутствием ставят под угрозу жизнедеятельность атомной станции.

Также оккупанты оказывают постоянное давление на украинских работников станции.

Кроме того, аналитики американского Института изучения войны считают, что российские власти могут выдвигать условия для немедленного перевода Запорожской АЭС в российскую энергосистему.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло уже третью резолюцию с начала полномасштабной войны в Украине, в которой призвали Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах.