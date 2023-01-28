Россияне не накопили сил для наступления на Запорожском направлении: что задумал враг

В Запорожской области изменений в тактике россиян не наблюдается. Главная цель оккупантов там – не позволять перебазовываться ВСУ в более горячие точки.

Об этом 24 Каналу сообщил начальник пресс-центра сил обороны Таврийского направления Евгений Ерин. Он отметил, что на этом направлении у врага нет достаточно сил для наступления.

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По словам Ерина, тактика россиян в Запорожском направлении остается неизменной, пока он играет для них вспомогательную роль. Основные усилия враг сосредоточил в Донецком направлении.

Они создают определенное напряжение, чтобы удерживать наши силы от перебрасывания в наиболее горячие направления.

– добавил руководитель прессцентра.

Этими действиями россияне пытаются выровнять свою линию обороны и улучшить тактическое положение, заметил Ерин. Россияне сосредотачивают внимание на определенных высотах или географических точках, которые будут более выгодны в случае украинского наступления.

Ерин подчеркнул, что враг не накопил достаточно сил для проведения полномасштабного наступления на Запорожском направлении. Ситуация может измениться при усилении или опрокидывании русского войска с другого направления.

Какие войска присутствуют на Запорожском направлении

Начальник пресс-центра сил обороны Таврийского направления сообщил, что на Запорожском направлении присутствуют мобилизованные и штатные воинские части России. Информации о размещении частных военных компаний в этом направлении нет. Там находятся пехотные, десантные части, танковые подразделения, в том числе и войска территориальной обороны, заметил спикер.

Об участии на Запорожском направлении группировок Беларуси официальной информации нет. Однако Ерин заверил, что регулярной белорусской армии там нет.

Возможно, какие-то небольшие группы, которые были замечены и восприятии как одна из таких, но пока официальной информации об этом нет,

– подчеркнул говорящий.

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