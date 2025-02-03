Давно это не перевозили: на какое направление россияне активно перебрасывают резервы

Россияне продолжают перевозить военную технику через Мариуполь. Однако на днях изменили основное направление: теперь они движутся не в сторону Бердянска, а Розовки. Это может свидетельствовать о подготовке врагом нового направления продвижения.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, отметив, что ранее враг на это направление перемещал личный состав. Также оккупанты в район Бердянска начали перебрасывать, вероятно, ракеты для систем противовоздушной обороны.

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Могут попытаться атаковать

По мнению Андрющенко, россияне перебрасывают в основном боекомплекты и технику, которую давно не возили. Едут они в направлении Розовско-Пологовской агломерации.

Везут небольшими колоннами, состоящими из примерно 10 транспортных средств. Едут от 1 до 3 тягачей, которые везут колесную технику. Сразу за ними грузовики с боекомплектом или с хламом, который везут на линию фронта, а также большие топливозаправщики. Они таскают огромными гражданскими цистернами,

– заметил он.

Пару недель назад, по словам руководителя "Центра изучения оккупации", россияне стягивали большое количество живой силы, в частности, из оккупированного Крыма в район Токмака, Розовки, Пологов. Теперь туда поехала техника и боекомплекты.

По нашему предположению, это может быть попытка накопить и подготовить необходимый резерв для того, чтобы начать давить по участкам фронта в Запорожской области,

– предположил Андрющенко.

Наиболее вероятной точкой, по его мнению, может быть Гуляйполе. Там россияне могут попытаться осуществить определенные атакующие действия. Пока рано говорить об этом, однако сил у них очевидно не хватит для того, чтобы развернуть полномасштабное давление такое как сейчас в Покровске.

Что происходит на Запорожском направлении: смотрите на карте

Однако, если врагу удастся окончательно оккупировать Великую Новоселку, где сейчас идут тяжелые бои и россияне находятся в огневом мешке, тогда у них может освободиться резерв, который будет задействован в наступательных действиях.

Но это может произойти и без Великой Новоселки. Враг может сковать резервы и перемещения украинских сил, чтобы не дать возможности на сегодня на относительно стабильном Запорожском направлении держать меньшее количество военных и уделять больше внимания Донецкой области,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

Отметим, что россияне закончили на полигонах вокруг Мариуполя подготовку штурмовиков, которые уже поехали в Волноваху. Однако на полигоне в Бабах-Тараме с середины прошлой недели продолжаются активные тренировки. Оттуда штурмовики позже поедут, скорее всего, на Покровск, потому что это главное направление в Мариупольско-Бердянской агломерации.

Обратите внимание! Спикер "Легиона Свободы" Константин Денисов рассказал, что россияне на Запорожское направление бросают мобилизованных с Урала, Подмосковья, Чувашии. Там сосредоточены так называемые различные "казачьи" штурмовые подразделения, батальоны территориальной обороны. Однако костяк войска составляет российская кадровая армия, которая воевала в Грузии и Чечне.