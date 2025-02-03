Про це 24 Каналу розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, наголосивши, що раніше ворог на цей напрямок переміщував особовий склад. Також окупанти у напрямку Бердянська почали перекидати, імовірно, ракети для систем протиповітряної оборони.

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Можуть спробувати атакувати

На думку Андрющенка, росіяни перекидають здебільшого боєкомплекти та техніку, яку давно не возили. Їдуть вони у напрямку Розівсько-Пологівської агломерації.

Везуть невеликими колонами, що складаються з приблизно 10 транспортних засобів. Їдуть від 1 до 3 тягачів, які везуть колісну техніку. Одразу за ними їдуть вантажівки з боєкомплектом або з мотлохом, який везуть на лінію фронту, а також великі паливозаправники. Вони тягають величезними цивільними системами,

– зауважив він.

Пару тижнів назад, за словами керівника "Центру вивчення окупації", росіяни стягували велику кількість живої сили, зокрема, з окупованого Криму в район Токмаку, Розівки, Пологів. Тепер туди поїхала техніка та боєкомплекти.

За нашим припущенням, це може бути намагання накопичити та підготувати необхідний резерв для того, щоб почати тиснути по ділянках фронту у Запорізькій області,

– припустив Андрющенко.

Найімовірнішою точкою, на його думку, може бути Гуляйполе. Там росіяни можуть спробувати здійснити певні атакувальні дії. Наразі зарано говорити про це, проте сил у них очевидно не вистачить для того, щоб розгорнути повномасштабний тиск такий як зараз у Покровську.

Що відбувається на Запорізькому напрямку: дивіться на карті

Однак, якщо ворогу вдасться остаточно окупувати Велику Новосілку, де зараз точаться важкі бої і росіяни перебувають у вогневому мішку, тоді у них може звільниться резерв, який буде залучений у наступальних діях.

Проте це може статися і без Великої Новосілки, адже ворог може скувати резерви та переміщення українських сил, щоб не дати можливості на сьогодні на відносно стабільному Запорізькому напрямку тримати меншу кількість військових та приділяти більше уваги Донецькій області,

– підкреслив Петро Андрющенко.

Зазначимо, що росіяни закінчили підготовку штурмовиків на полігонах довкола Маріуполя, які вже поїхали у Волноваху. Проте на полігоні у Бабах-Тарамі з середини минулого тижня тривають активні тренування. Звідти вони пізніше поїдуть, скоріш за все, на Покровськ, тому що це головний напрямок у Маріупольско-Бердянській агломерації.

Зверніть увагу! Речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов розповів, що росіяни на Запорізький напрямок кидають мобілізованих з Уралу, Підмосков'я, Чувашії. Там зосереджені так звані різні "козачі" штурмові підрозділи, батальйони територіальної оборони". Проте кістяк війська складає російська кадрова армія, яка воювала у Грузії та Чечні.