Бункеры как квартиры: россияне построили огромную линию обороны на Юге

Российские оккупанты имели достаточно времени, чтобы выстроить мощную линию обороны на Юге. В течение зимы, когда меньше боев, они смогут укрепиться еще больше.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко очертил 24 Каналу ситуацию на Запорожском направлении. По его словам, Силы обороны могут преодолеть вражескую линию обороны, но при одном условии.

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"Есть методы борьбы с такими фортификационными сооружениями. Но здесь вопрос в том, достаточно ли инструментария для этих методов. Нужный инструментарий нам могут предоставить наши партнеры", – пояснил Коваленко.

О нужных видах вооружения уже много говорили – это авиация, дальнобойные ракеты, тяжелые бомбы, средства радиоэлектронной борьбы. Понятно, что все это необходимо в достаточном количестве.

Важный момент

Хотя на Запорожском направлении российские оккупанты чувствуют себя увереннее, но на Херсонщине им довольно тревожно. Как известно, украинские защитники захватили плацдармы на левом берегу и закрепляют успех. Враг даже пытается усиливать группы войск "Днепр" крымскими и запорожскими подразделениями.

Здесь самый интересный момент. Оказавшись в окружении, от всех твоих фортификационных построек нет никакого смысла,

– заметил Коваленко.

Если Силам обороны удастся продвинуться по другим направлениям, это может повлиять на развитие событий. Однако для этого тоже нужно оружие.

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