Ситуация не такая ужасная, как ее подают на Западе, – Турция об угрозе вторжения России

В МИД Турции считают, что ситуация вокруг границ Украины является серьезной. Однако она "не так ужасна, как подают на Западе".

Турция против нового конфликта

Сейчас важно одобрять шаги для снижения уровня эскалации и формирования атмосферы доверия. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Читайте также Все понимают, какой у нас сосед, но это не должно влиять на экономику, – Зеленский

У Турции хорошие отношения и с Украиной, и с Россией. Поэтому государство выступает против нового противостояния в регионе, где и так много конфликтов.

Мы предпринимаем шаги по деэскалации ситуации. Контакты со сторонами продолжаются. О части этих контактов общественность информируют,

– отметил министр.

Как действует Анкара на фоне возможной эскалации

Из-за скопления российских войск у границ Украины президент Турции Реджеп Эрдоган звал Владимира Зеленского и Владимира Путина на переговоры в свою страну. Политик говорил, что может стать посредником в разговоре с коллегами. Все для того, мол, чтобы установить мир в регионе.

Эрдоган уже получил согласие от украинского президента на организацию встречи. Согласился прилететь в Турцию и глава Кремля.

3 февраля турецкий лидер прибыл в Киев с официальным визитом. Он выразил поддержку Зеленскому в сложное время и политики подписали соглашение о свободной торговле. Кстати, Турция планирует и дальше продавать оружие Украине.

Это может вас заинтересовать – Эрдоган хочет быть посредником в переговорах Зеленского и Путина: видео

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.