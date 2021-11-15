Ситуация очень критическая, – глава МИД об активизации российских военных возле Украины
15 ноября 2021 , 15:44Читати новину українською
Источник:24 канал
Сейчас действия России вблизи Украины являются угрожающими. Евросоюз не должен это игнорировать.
Об этом сказал перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел глава МИД Австрии Михаэль Лингарт. Он обозначил ситуацию как очень критическую.
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Что должен сделать ЕС
По словам Лингарта, Евросоюз должен четко дать понять Кремлю, что не стоит идти на эскалацию. Кроме того, он отметил, что критической и похожей ситуация является и на Балканах.
Речь идет о том, чтобы мы как ЕС направили полностью четкий сигнал России: надо вернуться к мирной ситуации и не допустить эскалации,
– заявил министр.
Что известно об усилении активности оккупантов
- Украина может получить от Великобритании военную помощь – 600 спецназовцев. Это из-за угрозы новой агрессии со стороны России.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС помочь Украине защититься от российской агрессии.
- Спикер Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сравнил уровень угрозы военного вторжения России с 2014 годом, когда оккупировали часть Донецкой и Луганской областей.
- Госдеп США считает, что миграционный кризис на белорусско-польской границе создали, чтобы отвлечь внимание западных стран от действий оккупантов.
- НАТО сообщает, что они готовы к любому сценарию в Украине.