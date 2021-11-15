Ситуация очень критическая, – глава МИД об активизации российских военных возле Украины

Сейчас действия России вблизи Украины являются угрожающими. Евросоюз не должен это игнорировать.

Об этом сказал перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел глава МИД Австрии Михаэль Лингарт. Он обозначил ситуацию как очень критическую.

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Что должен сделать ЕС

По словам Лингарта, Евросоюз должен четко дать понять Кремлю, что не стоит идти на эскалацию. Кроме того, он отметил, что критической и похожей ситуация является и на Балканах.

Речь идет о том, чтобы мы как ЕС направили полностью четкий сигнал России: надо вернуться к мирной ситуации и не допустить эскалации,

– заявил министр.

Что известно об усилении активности оккупантов