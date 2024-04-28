Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. По его словам, прорыв захватчиков в Очеретино имеет значительные опасности.
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"Ситуация в Очеретино сложная. Произошел серьезный прорыв, вклинение российской армии в украинскую оборону. Причем оно носило неожиданный характер",– сказал он.
Серьезное вклинение
Давид Шарп отметил, что многое будет зависеть от этого участка фронта. Продвижение россиян в районе Очеретино может оказаться серьезной угрозой.
Произошло серьезное вклинение, которое чревато развитием ситуации в отрицательной форме. Если это вклинение не срезается, то расширяется, дает угрозы флангам. Это означает риск потери значительной территории и тревожное восприятие того, что касается дальнейшего продвижения,
– считает он.
Военный обозреватель предположил, что такая ситуация в районе Очеретиного могла произойти из-за нехватки ресурсов, вооружения у украинских защитников.
Что происходит в районе Очеретино: смотрите на карте
Ситуация в Очеретино: последние новости
- Ситуация в районе Авдеевского направления остается очень сложной. Офицер 59 мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что враг действительно имеет в некоторых направлениях в районе Очеретино определенный тактический успех.
- Спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что в Очеретино оккупанты заблокированы и находятся под огневым контролем Украины. По его словам, две трети поселка Очеретино под украинским контролем. Ситуация тяжелая, но контролируемая. Принимают меры для того, чтобы выбить оттуда врага.
- Впоследствии Назар Волошин сообщил, что российским захватчикам таки удалось прорваться в Очеретино. Чтобы развить тактический успех в районе Очеретино для дальнейшего прорыва нашей обороны, враг привлек четыре бригады российской армии. Часть поселка Очеретино, в которой находятся российские военные, находится под огневым контролем ВСУ.