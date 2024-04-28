Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп. За його словами, прорив загарбників в Очеретине має значні ризики.

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"Ситуація в Очеретиному складна. Стався серйозний прорив, вклинення російської армії в українську оборону. Причому воно мало несподіваний характер", – сказав він.

Серйозне вклинення

Давид Шарп зазначив, що багато що буде залежати від цієї ділянки фронту. Просування росіян в районі Очеретиного може стати серйозною загрозою.

Відбулось серйозне вклинення, яке загрожує розвитком ситуації у негативній формі. Якщо це вклинення не зрізається, то розширюється, дає загрози флангам. Це означає ризики втрати значної території та тривожне сприйняття того, що стосується подальшого просування,

– вважає він.

Військовий оглядач припустив, що така ситуація в районі Очеретиного могла статись через нестачу ресурсів, озброєння в українських захисників.

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