Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп. За його словами, прорив загарбників в Очеретине має значні ризики.
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"Ситуація в Очеретиному складна. Стався серйозний прорив, вклинення російської армії в українську оборону. Причому воно мало несподіваний характер", – сказав він.
Серйозне вклинення
Давид Шарп зазначив, що багато що буде залежати від цієї ділянки фронту. Просування росіян в районі Очеретиного може стати серйозною загрозою.
Відбулось серйозне вклинення, яке загрожує розвитком ситуації у негативній формі. Якщо це вклинення не зрізається, то розширюється, дає загрози флангам. Це означає ризики втрати значної території та тривожне сприйняття того, що стосується подальшого просування,
– вважає він.
Військовий оглядач припустив, що така ситуація в районі Очеретиного могла статись через нестачу ресурсів, озброєння в українських захисників.
Що відбувається в районі Очеретиного: дивіться на карті
Ситуація в Очеретиному: останні новини
- Ситуація в районі Авдіївського напрямку залишається дуже складною. Офіцер 59 мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів, що ворог справді має на деяких напрямках в районі Очеретиного певний тактичний успіх.
- Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що в Очеретиному окупанти заблоковані та перебувають під вогневим контролем України. За його словами, дві третини селища Очеретине під українським контролем. Ситуація важка, але контрольована. Вживають заходів для того, щоб вибити звідти ворога.
- Згодом Назар Волошин повідомив, що російським загарбникам таки вдалося прорватися в Очеретине. Щоб розвинути тактичний успіх в районі Очеретиного для подальшого прориву нашої оборони, ворог залучив чотири бригади російської армії. Частина селища Очеретине, в якій перебувають російські військові, перебуває під вогневим контролем ЗСУ.