Россия создает новые ячейки ФСБ в Крыму: как оккупанты усиливают репрессии на полуострове

Оккупанты направляют в Крым дополнительные подразделения ФСБ для поиска информаторов Вооруженных Сил Украины. Сейчас на полуострове усилены проверки телефонов, участились случаи допросов местного населения. Такие действия в Украине объясняют тем, что враг не контролирует захваченные территории и остается для населения оккупантом. Поэтому россияне вынуждены усиливать репрессивные меры.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал 24 Каналу, что карательные оккупационные органы начали обходить активистов национального движения за несколько недель до трагической 80-й годовщины, когда Советским Союзом был совершен геноцид против крымскотатарского народа. ФСБ уже в очередной раз начала предупреждать активистов и выписывать им сообщения о запрете проводить любые мероприятия.

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Запугивают несколько раз в год

Рефат Чубаров отметил, что такие запугивания и давление со стороны оккупантов проводятся несколько раз в год. А утром 17 мая был задержан главный редактор крымскотатарской газеты Qirim Бекир Мамутов и журналист и основатель этой газеты Сейран Ибрагимов.

Их продержали целый день, потом выписали якобы административные нарушения и обвинили в том, что они распространяют ложные сведения, которые компрометируют Россию и ее вооруженные силы,

– подчеркнул глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Это обвинение заключается в том, что газета в переводе на крымскотатарский язык напечатала доклад Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором было сказано о грубом нарушении прав человека в Крыму и задержании крымских татар.

"Главный редактор и основатель газеты должны заплатить примерно 300 и 500 тысяч российских рублей штрафа. Это вот один из таких случаев давления", – сказал Рефат Чубаров.

Усиливают контроль

Кроме того, происходят задержания, которые не оформляются протоколами. У людей изымают телефоны и просматривают их. Если какие-то записи им не нравятся, людей задерживают на сутки и выясняют, к кому и к чему относятся эти записи.

Российские оккупанты усиливают контроль над поведением людей в Крыму,

– подчеркнул Чубаров.

Если у ФСБ вдруг возникает вопрос к человеку, даже если он непричастен ни к чему, его могут похитить и держать без ведома близких, родных и знакомых. За несколько суток в его соцсетях могут появиться картинки с украинским флагом или с лозунгами, которые не просто преследуются, а жестко наказываются оккупантом на территории Крыма.

Предоставляя все эти скрины и пришивая их к делу, человека больше невозможно вытащить из плена и, возможно, этого человека уже больше никогда не увидит живым.

Сейчас это происходит в тот момент, когда ООН говорила, что случаев геноцида на территории Украины не видит.

Международный суд ООН согласился с доказательствами украинской стороны, что в отношении крымских татар совершаются преступления, но сделал вывод, что они осуществляются не по этническому признаку, а потому, что эти люди не согласны с российской оккупацией. Мол, если бы они заняли позицию оккупантов, тогда бы их так сильно не репрессировали,

– добавил Чубаров.

Понятно, что такой вывод Международного суда ООН по исковому представлению украинской стороны является проявлением беспомощности Организации Объединенных Наций. И это указывает на то, что после завершения российско-украинской войны международные институты нуждаются в кардинальном реформировании.

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