Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал 24 Каналу, что карательные оккупационные органы начали обходить активистов национального движения за несколько недель до трагической 80-й годовщины, когда Советским Союзом был совершен геноцид против крымскотатарского народа. ФСБ уже в очередной раз начала предупреждать активистов и выписывать им сообщения о запрете проводить любые мероприятия.
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Запугивают несколько раз в год
Рефат Чубаров отметил, что такие запугивания и давление со стороны оккупантов проводятся несколько раз в год. А утром 17 мая был задержан главный редактор крымскотатарской газеты Qirim Бекир Мамутов и журналист и основатель этой газеты Сейран Ибрагимов.
Их продержали целый день, потом выписали административные якобы нарушения и обвинили в том, что они якобы распространяют ложные сведения, которые компрометируют Россию и ее вооруженные силы,
– подчеркнул голова Меджлиса крымскотатарского народа.
Это обвинение заключается в том, что газета в переводе на крымскотатарский язык напечатала доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, в котором было сказано о грубом нарушении прав человека в Крыму и задержании крымских татар.
"Главный редактор и основатель газеты должны заплатить примерно 300 и 500 тысяч российских рублей штрафа. Это вот один из таких случаев давления", – сказал Рефат Чубаров.
Усиливают контроль
Кроме того, идут задержания, которые не оформляются протоколами. У людей изымают телефоны и просматривают их. Если какие-то записи им не нравятся, людей задерживают на сутки и выясняют, к кому и к чему относятся эти записи.
Российские оккупанты усиливают контроль над поведением людей в Крыму,
– подчеркнул Чубаров.
Если у ФСБ вдруг возникает вопрос к человеку, даже если он непричастен ни к чему, его могут похитить и держать без ведома близких, родных и знакомых. За несколько суток в его соцсетях могут появиться картинки с украинским флагом или с лозунгами, которые не просто преследуются, а жестко наказываются оккупантом на территории Крыма.
Предоставляя все эти скрины и пришивая их к делу, человека больше невозможно вытащить из плена и, возможно, этого человека уже больше никогда не увидит живым.
Сейчас это происходит в тот момент, когда ООН говорила о том, что случаев геноцида на территории Украины они не видят.
Международный суд ООН согласился с доказательствами украинской стороны, что к крымским татарам совершаются преступления, но сделал вывод, что они осуществляются не по этническому признаку, а потому, что эти люди не согласны с российской оккупацией. Мол, если бы они заняли позицию оккупантов, тогда бы их так сильно не репрессировали,
– добавил Чубаров.
Понятно, что такой вывод Международного суда ООН по исковому представлению украинской стороны является проявлением беспомощности Организации Объединенных Наций. И это указывает на то, что после завершения российско-украинской войны международные институты нуждаются в кардинальном реформировании.
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