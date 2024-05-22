Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров сказав 24 Каналу, що каральні окупаційні органи почали обходити активістів національного руху за кілька тижнів до трагічних 80-х роковин, коли Радянським Союзом був скоєний геноцид проти кримськотатарського народу. ФСБ вже вчергове почала попереджати активістів та виписувати їм повідомлення про заборону проводити будь-які заходи.

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Залякують кілька разів на рік

Рефат Чубаров зауважив, що такі залякування та тиск з боку окупантів проводяться кілька разів на рік. А вранці 17 травня був затриманий головний редактор кримськотатарської газети Qirim Бекір Мамутов і журналіст та засновник цієї газети Сейран Ібрагімов.

Їх протримали цілий день, потім виписали адміністративні нібито порушення та звинуватили в тому, що вони нібито розповсюджують неправдиві відомості, які компрометують Росію та її збройні сили,

– підкреслив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Це звинувачення полягає в тому, що газета у перекладі на кримськотатарську мову надрукувала доповідь генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, в якій було сказано про грубе порушення прав людини в Криму та затримання кримських татар.

"Головний редактор і засновник газети мають сплатити приблизно 300 і 500 тисяч російських рублів штрафу. Це от один із таких випадків тиску", – сказав Рефат Чубаров.

Посилюють контроль

Крім того, ідуть затримання, які не оформлюються протоколами. В людей вилучають телефони та проглядають їх. Якщо якісь записи їм не подобаються, людей затримують на добу і з'ясовують, до кого і до чого відносяться ці записи.

Російські окупанти посилюють контроль над поведінкою людей в Криму,

– наголосив Чубаров.

Якщо у ФСБ раптом виникає питання до людини, навіть якщо вона непричетна ні до чого, її можуть викрасти та тримати без відома близьких, рідних і знайомих. За кілька діб в її соцмережах можуть з'явитися картинки з українським прапором або з гаслами, які не просто переслідуються, а жорстко караються окупантом на території Криму.

Надаючи всі ці скріни і пришиваючи їх до справи, людину більше неможливо витягнути з полону і, можливо, цю людину вже більше ніколи не побачить живою.

Зараз це відбувається у той момент, коли ООН говорила про те, що випадків геноциду на території України вони не бачать.

Міжнародний суд ООН погодився з доказами української сторони, що до кримських татар здійснюються злочини, але зробив висновок, що вони здійснюються не за етнічною ознакою, а тому, що ці люди не погоджуються з російською окупацією. Мовляв, якби вони зайняли позицію окупантів, тоді б їх так сильно не репресували,

– додав Чубаров.

Зрозуміло, що такий висновок Міжнародного суду ООН за позовним поданням української сторони є проявом безпомічності Організації Об'єднаних націй. І це вказує на те що після завершення російсько-української війни міжнародні інститути потребують кардинального реформування.

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