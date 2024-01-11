Зима пришла неожиданно: в Мариуполе тотальные проблемы с ЖКХ
В временно оккупированном Мариуполе огромные проблемы с отоплением и электроэнергией. Также в городе наблюдается транспортный коллапс.
Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин. Он отметил, что оккупационная администрация была не готова к таким проблемам.
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"Для мариупольских оккупантов неожиданно наступила зима. Соответственно, те коммунальные проблемы, которые появились у жителей временно оккупированного Мариуполя, для них стали неожиданностью", – подчеркнул он.
Проблемы с ЖКХ в Мариуполе
Дмитрий Забавин отметил, что мариупольцы продолжают присылать фотографии, которые свидетельствуют, что температура воздуха в помещениях составляет примерно 8 – 11 градусов тепла. Отопление производится электричеством, которое также часто выключается.
Кроме того, фиксируется транспортный коллапс. В городе не расчищают дороги, поэтому многие мариупольцы не могут пользоваться общественным транспортом.
Этот год также начался с очередей в почтовых отделениях. В так называемом пенсионном фонде тоже фиксируются большие очереди по получению любого социального обеспечения, пенсий. Многим людям ничего не насчитывают. Они ждут очень долгое время, чтобы им хоть что-то выплатили,
– сказал он.
Единственное место, где нет очередей – это места, где собирают подписи за избрание российского диктатора Владимира Путина на новый президентский срок. Чтобы собрать подписи, эти пункты размещают в супермаркетах.
Последние новости Мариуполя
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что инфраструктура в Мариуполе не способна выдержать ухудшение погодных условий. В частности, система электроснабжения. До этого, в более теплую погоду, она едва выдерживала нагрузку. Люди буквально могут замерзнуть в собственных домах. Быстро решить проблему не удастся.
- Россия пытается завербовать украинцев на оккупированных территориях на войну против своего государства. В частности, в больницах Мариуполя оккупанты начали размещать плакаты, призывающие вступать в подразделение "Каскад".
- Украинский "хлопок" несколько дней назад ликвидировал недостроенный мост через реку Кальмиус, расположенный севернее Мариуполя. Эффективное попадание стало причиной проблемы для россиян. Депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин заметил, что у россиян и без этого сложная ситуация с логистикой.