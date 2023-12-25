Россияне постоянно проводят рейды на оккупированных территориях: что ищут

Российские захватчики продолжают репрессировать и запугивать украинцев на временно оккупированных территориях Украины. С начала полномасштабного вторжения враг активно применяет тактику так называемых "рейдов".

В эфире 24 Канала журналистка из Херсона Евгения Вирлыч рассказала о зверствах россиян на левом берегу Херсонской области. По ее мнению, оккупанты запугивают украинцев, ведь думают, что такими людьми будет легче управлять.

Обратите внимание То же самое было и ровно год назад: россияне жестоко обстреляли Херсон.

Политика устрашения населения

Во время так называемых "рейдов" оккупанты окружают небольшую общину, село или поселок. Выехать или въехать в населенный пункт, не попав под контроль захватчиков, невозможно.

2 – 8 вооруженных россиян ходят группами по улицам или заходят в дома и спрашивают людей, начиная от кака дела и заканчивая обысками и расстрелами. Солдаты следят за тем, чтобы жители оккупированных территорий ничего не фотографировали.

На территории Каховского района, расположенного на левом берегу Херсонской области, россияне убили ребенка . Парень учился в восьмом классе.Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин сказал, что страшное преступление оккупанты совершили 20 декабря. Мать парня после этого хотела покончить с собой. По его словам, мальчик где-то проходил и вроде бы что-то фотографировал. Оккупанты схватили ребенка, привели домой и застрелили на глазах у семьи.

"Я с начала оккупации до сегодняшнего дня не могу фотографировать. Мне тяжело. Мне нужно 50 раз подумать перед тем как сфотографировать. Это все из оккупации, потому что россияне очень хорошо следят за тем, кто и что делает", – сказала Вирлыч.

Кроме этого, оккупанты уговаривают людей брать российские паспорта, ведь иначе почти невозможно попасть в больницу, а приобрести лекарства вообще нереально. Люди просят знакомых, имеющих российский паспорт, о помощи.

Россияне ищут мифических партизан. У них постоянно должно быть под контролем в плане российской пропаганды. Оккупанты мониторят, лояльно ли население к политике России. Я думаю, что это их природное зверство и психологическое давление,

– добавила журналистка из Херсона.

С одной стороны россияне с наслаждением издеваются над украинцами, а с другой – таким образом оккупанты пытаются запугать украинцев, ведь думают, что запуганными людьми легче управлять.

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