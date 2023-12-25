На оккупированные территории завезли новые подразделения Росгвардии: в ISW назвали цель врага

Россия недавно перебросила на оккупированную часть Донецкой области три вновь созданных подразделения Росгвардии. В Институте изучения войны убеждены, что таким образом Кремль стремится усилить контроль над этими землями.

В целях создания оккупационной силы в Донецкой области Москва легализовала доступ Росгвардии к вербовке добровольцев, а также предоставила ей тяжелую технику.

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Оккупанты свозят Росгвардию

Российское командование завершило опрокидывание в оккупированную Донецкую область 3 новосформированных полков 116-й отдельной бригады Росгвардии – в Чистякове, Мелекино и Снежном. В частности, сообщается, что гвардейцы будут выполнять "стабилизационные функции" на оккупированной части на постоянной основе.

Российские СМИ еще в начале сентября этого года писали, что Росгвардия начала формировать 116 бригаду специального назначения специально для службы в оккупированной Донецкой области. В октябре они получили российский танк Т-80БВ, который бойцы ППК "Вагнер" использовали во время мятежа в июне.

Краткие сроки создания и месторасположения показывают, что Кремль стремится укрепить контроль над оккупированными тыловыми населенными пунктами. Вероятно, в Украину перебросили еще около 6 тысяч росгвардейцев – общее число на оккупированных территориях теперь составляет около 34,3 тысячи человек.

Институт изучения войны отмечает, что Россия пытается расширить силы Росгвардии для создания отдельной военной оккупационной силы. Целью Москвы является препятствование контрнаступлению ВСУ, установление постоянного контроля над оккупированными территориями и подавление партизанской активности без применения войск с передовой.

Ситуация на оккупированных землях