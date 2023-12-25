Задля створення окупаційної сили у Донецькій області Москва легалізувала доступ Росгвардії до вербування добровольців, а також надала її важку техніку.

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Окупанти звозять Росгвардію

Російське командування завершило перекидання в окуповану Донецьку область 3 новосформованих полків 116-ї окремої бригади Росгвардії – у Чистякове, Мелекіне та Сніжне. Зокрема. повідомляється, що гвардійці виконуватимуть "стабілізаційні функції" на окупованій частині на "постійній основі".

Російські ЗМІ ще на початку вересня цього року писали, що Росгвардія почала формувати 116-ту бригаду спеціального призначення спеціально для служби в окупованій Донецькій області. У жовтні вони отримали російський танк Т-80БВ, який бійці ПВК "Вагнер" використовували під час заколоту у червні.

Короткі терміни створення та місця розміщення показують, що Кремль прагне зміцнити контроль над окупованими тиловими населеними пунктами. Ймовірно, в Україну перекинули ще близько 6 тисяч росгвардійців – загальне число на окупованих територіях тепер становить близько 34,3 тисячі осіб.

Інститут вивчення війни зазначає, що Росія намагається розширити сили Росгвардії для створення окремої військової окупаційної сили. Метою Москви є перешкоджання контрнаступу ЗСУ, встановлення постійного контролю над окупованими територіями та придушення партизанської активності без застосування військ з передової.

Ситуація на окупованих землях