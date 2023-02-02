Возле Кременной враг пополнил силы мобилизованными и техникой: насколько подготовлены оккупанты

В Луганской области враг пытается наступать в частности на участке фронта близ Кременной. Именно здесь сейчас продолжаются самые ожесточенные бои.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Юрий Федоренко. Он подчеркнул, что инициатива полностью находится на стороне ВСУ.

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Кременная надежно стоит

По его словам, на прошлой неделе украинские военные деоккупировали населенный пункт Новоселовское и закрепились на позициях.

Противник круглосуточно проводит ударно штурмовые действия, пытается отбить этот населенный пункт. Но его замысел был раскрыт. И ударная группировка противника была уничтожена,

– отметил он.

Военнослужащий подчеркнул, что в Кременной враг накопил технику, живую силу, артиллерийские средства, боеприпасы и оказывает активное огневое влияние по нашим позициям. За счет штурмовых групп пытается выбить с передних позиций, чтобы потом развивать это наступление.

"Но ему это не удается. Кременная сейчас надежно стоит", – заметил Федоренко.

Враг сменил тактику

Однако он предположил, что врагу есть чем и кем воевать. Вопрос в соотношении живой силы и техники.

"Такого количества бронированной техники, танков, которое было 24 февраля прошлого года, сейчас у врага нет. Поэтому он изменил тактику применения. Понимая, что у него есть проблемы в изготовлении, поставке и накопления техники, он пытается ее заменить живой силой, которой у противника более чем достаточно", – подчеркнул военнослужащий ВСУ.

ВСУ готовы к вызовам

Он также рассказал о военной подготовке оккупантов.

Противник прошел 3-месячную подготовку, боевое слаживание, должен получить все необходимые военные навыки и выстроить взаимодействие для совершения ударно-штурмовых действий. Штурмовики отбираются из добровольцев, подходящих по возрасту и физическим данным,

– отметил Федоренко.

По его словам, они мотивированы тем, что их семьи в России будут получать социальные гарантии и материальное вознаграждение. Но никакие обязательства российской стороной относительно своих мобилизованных не были выполнены – это подтверждали попадавшие в плен оккупанты.

"Такой личный состав противник накапливает, но сказать, что он качественный и высоко подготовленный, невозможно. Но он будет совершать штурмовые действия и будет пытаться выбивать нас с позиций. Понимая это, мы готовы к таким вызовам", – подчеркнул Юрий Федоренко.

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Оккупанты подтягивают силы

Глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко подробнее рассказал о ситуации вблизи Кременной и Сватового, где продолжаются активные боевые действия.

"У Кременной наибольшая концентрация российских войск на линии фронта. В целом инициатива на стороне ВСУ. Хотя россияне атакуют уже освобожденные населенные пункты (больше по направлению Сватового), успеха особого не имеют. Однако они подтягивают силы с тылов на линию фронта. И также ожидается новая волна террора в отношении местных жителей для привлечения луганчан в российские оккупационные войска», – отметил он.

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