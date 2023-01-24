Враг сейчас терпит меньше потерь – похоже, "вагнера" закончились, – комбат "Свободы"

Российские захватчики не оставляют попыток взять Бахмут. Они пытаются изменить тактику и вместо "вагнеровцев", которые не смогли захватить город, на этот участок фронта присылают военных регулярной армии.

Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Петр Кузик. Он отметил, что ситуация на фронте сейчас тяжелая.

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Враг несет огромные потери

По его словам, враг пытается развить успех в направлении Соледара.

Также он не оставил попытки взять Бахмут и пытается окружить его с двух сторон, поэтому усилил свои старания в штурме,

– подчеркнул командир батальона "Свобода".

Он подчеркнул, что враг и дальше несёт огромные потери.

"Сейчас меньше, потому что "вагнеры" закончились и идут больше кадровые российские военные. Они работают более осторожно и сдержанно, но все же пытаются продвинуться на отдельных участках", – рассказал он.

Кузик сообщил, что оккупанты применяют артиллерию всех калибров.

"Авиация буквально сегодня отработала по нашим позициям. Так же наша арта классно работает", – отметил он.

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"Стоим, работаем"

По его словам, никаких деморализующих настроений у военных нет и быть не может.

Тем более в наших подразделениях – имею в виду батальон "Свобода". И наши "соседи" справа и слева также крепко стоят. Убивают всех, кто пытается к ним полезть. Стоим, работаем,

– подчеркнул командир батальона "Свобода".

Он отметил, что в последние дни улучшилась погода, поэтому стало легче. Также БК (боекомплект – 24 Канал) подвезли.

"Известное словосочетание "трудная, но стабильная ситуация" наиболее соответствует действительности", – подчеркнул он.

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