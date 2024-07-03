"Обнулили" 2 бригады России: в 47 ОМБр рассказали о тактике врага на Покровском направлении

На Покровском направлении происходят самые горячие бои. Оккупанты постоянно атакуют. Несмотря на огромные потери оккупантов в технике их артиллерия активно работает.

Покровское направление требует больше внимания, а также дополнительного обеспечения количеством боеприпасов. Об этом 24 Каналу сообщила спикер 47 ОМБр Анастасия Блищик.

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Тактика россиян меняется

Анастасия Блищик отметила, что применение КАБов уменьшилось. Однако стало больше вражеских FPV-дронов, что сейчас стало большой проблемой. Тактика захватчиков – пока они штурмуют преимущественно пехотой.

Когда за последний месяц мы видим на поле боя бронетехнику, – это все-таки единичные случаи, потому что эта техника у них просто закончилась. Если сделать облет с дрона, то можно увидеть целые кладбища уничтоженной бронетехники. И это только в полосе ответственности 47-й ОМБр,

– подчеркнула спикер.

Сейчас тактика россиян меняется. То они штурмуют малыми группами, то большими группами количеством 25 – 30 оккупантов, эти группы идут просто одна за другой. В этом случае враг просто хочет вытеснить украинских защитников количеством.

Спикер рассказала, что 47 ОМБр находится на Покровском направлении уже 8 месяцев.

"За это время уже по меньшей мере трижды бойцы 47-й отдельной механизированной бригады обнулили две вражеские бригады России, которые просто выводили с нашего направления, оперативно пополняли личным составом и снова возвращали сюда", – добавила Блищик.