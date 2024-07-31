Враг бьет всем, чем может: как живут села на линии боевого соприкосновения в Донецкой области

На сегодня на Покровском направлении происходят едва ли не самые тяжелые бои. Украинские воины защищают нашу территорию, в то время, когда враг сметает с лица земли дома украинцев.

Волонтер и основательница БО БФ "Ангелы Донбасса" Яна Статная рассказала 24 Каналу, в каком состоянии находятся населенные пункты на Покровском направлении, расположенные в непосредственной близости от линии фронта. В том числе и те, где именно сейчас идут бои.

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Храм не выдержал российской оккупации

Поселок Тарасовка, который расположен на расстоянии 5 километров от линии боестолкновения, полностью разрушен врагом. Несмотря на это там постоянно проживает до 10 человек, остальные приезжают только посмотреть на остатки своих хозяйств.

Также очень разрушен населенный пункт Барановка. Такая же судьба постигла и Воздвиженку.

Даже когда шли бои за Новоалександровку, от Воздвиженки, к сожалению, оставалось только название,

– отметила волонтер.

В населенном пункте Веселое именно сейчас идут боестолкновения. Однако даже до этого масштаб разрушения в нем был очень значительный. Елизаветовка, расположенная неподалеку, также почти разрушена.

Когда волонтер в последний раз была в Новоселовке Первой, единственное, что уцелело в ней, – памятник в центре села возле дома культуры. Остальная часть поселка в сплошных воронках и грудах камней.

Желанное, Новожеланное, Камышевка, Заветное, Птичье – полностью разрушены, по ним враг бьет всем, чем может. Оккупанты постоянно выпускают FPV-дроны, нанося ущерб гражданским, которые остаются в этих населенных пунктах,

– говорит Яна Статная.

Постоянно страдают Гродовка, Новогродовка, Мирноград, Покровск. В городах Курахово и Селидово из-за россиян уже давно потерян покой. В город Новоэкономичное недавно еще можно было спокойно приезжать, а сейчас туда уже постоянно прилетает.

Враг даже разрушил в городе столетний храм, который пережил фашистов во время Второй мировой войны, но не выдержал российской оккупации,

– подчеркнула она.

Покровск 29 июля был в очередной раз обстрелян противником. В результате удара 30 домов повреждены, а 5 разрушены до основания.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте