Ситуация сложная, – военный "Тайфуна" раскрыл, как работает логистика возле Покровска

Ситуация с логистикой на Покровском направлении достаточно сложная. Для того, чтобы расширить логистический коридор, есть только один способ.

Говорится о применении ствольной артиллерии. Командир экипажа отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Нацгвардии "Скиф" отметил 24 Каналу, что логистические пути, которые ведут в Покровск, Мирноград, перекрываются как FPV-дронами, так и артиллерией.

Смотрите также Уникальная операция в Купянске, критическая ситуация в районе Покровска: как изменилась линия фронта за неделю

"Для того, чтобы расширить этот логистический коридор, единственное, что можно сделать – это ствольную артиллерию. Потому что все логистические пути, которые сейчас ведут в Покровск, Мирноград, перекрываются уже не только FPV, но и, в частности, средствами артиллерии, иногда и стрелковым оружием", – сказал он.

Что происходит с логистикой возле Покровска?

Командир рассказал, что наши бойцы борются, выбивают экипажи пилотов врага, который пытается перерезать логистику. Параллельно выбиваются огневые позиции, с которых ведется контроль непосредственно с этих логистических путей.

Сегодня невозможно монтировать сетки. Ведь те инженеры, которые будут этим заниматься, постоянно находятся под риском поражения. Поэтому говорится непосредственно о том, чтобы максимально оттеснить врага от конкретно этой дороги, по которой осуществляется продвижение.

Сейчас продвижение и поставки как провизии, так и амуниции осуществляется или другим методом, или непосредственно доставкой тяжелыми квадрокоптерами. То есть логистическая ситуация на Покровщине довольно сложная,

– подчеркнул "Скиф".

Какая ситуация на Покровском направлении?