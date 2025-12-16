Ситуация сложная, – военный "Тайфуна" раскрыл, как работает логистика возле Покровска
- Ситуация с логистикой на Покровском направлении сложная, логистические пути перекрываются как FPV-дронами, так и артиллерией.
- Продвижение и снабжение осуществляется другими методами или тяжелыми квадрокоптерами из-за опасности для инженеров.
Ситуация с логистикой на Покровском направлении достаточно сложная. Для того, чтобы расширить логистический коридор, есть только один способ.
Говорится о применении ствольной артиллерии. Командир экипажа отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Нацгвардии "Скиф" отметил 24 Каналу, что логистические пути, которые ведут в Покровск, Мирноград, перекрываются как FPV-дронами, так и артиллерией.
Смотрите также Уникальная операция в Купянске, критическая ситуация в районе Покровска: как изменилась линия фронта за неделю
"Для того, чтобы расширить этот логистический коридор, единственное, что можно сделать – это ствольную артиллерию. Потому что все логистические пути, которые сейчас ведут в Покровск, Мирноград, перекрываются уже не только FPV, но и, в частности, средствами артиллерии, иногда и стрелковым оружием", – сказал он.
Что происходит с логистикой возле Покровска?
Командир рассказал, что наши бойцы борются, выбивают экипажи пилотов врага, который пытается перерезать логистику. Параллельно выбиваются огневые позиции, с которых ведется контроль непосредственно с этих логистических путей.
Сегодня невозможно монтировать сетки. Ведь те инженеры, которые будут этим заниматься, постоянно находятся под риском поражения. Поэтому говорится непосредственно о том, чтобы максимально оттеснить врага от конкретно этой дороги, по которой осуществляется продвижение.
Сейчас продвижение и поставки как провизии, так и амуниции осуществляется или другим методом, или непосредственно доставкой тяжелыми квадрокоптерами. То есть логистическая ситуация на Покровщине довольно сложная,
– подчеркнул "Скиф".
Какая ситуация на Покровском направлении?
У отчете ISW от 16 декабря отмечается, что оккупанты продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но не продвинулись вперед. 14 и 15 декабря враг атаковал вблизи и в пределах Покровска, а также возле Гришиного, Родинского, в пределах Мирнограда, вблизи Котлиного, Удачного и Молодецкого.
В 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация в Покровске. В частности, в городе продолжается операция по воздушному прикрытию сухопутных логистических маршрутов на подходах к Покровской агломерации. Благодаря слаженным действиям наши защитники уничтожают почти 100% российских воздушных целей, которые пытаются приблизиться к этим путям.
10 декабря враг несколько раз наступал на юге Покровска. Сначала это было механизированное наступление, а потом россияне пытались штурмовать Гришино на мото- и квадроциклах. Однако ВСУ уничтожили колонну россиян возле Гришино.