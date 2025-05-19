В лучшем случае выживают десять из ста, – военный сказал, что изменилось в штурмах россиян

Российские оккупанты постоянно штурмуют и не останавливаются. Идут в штурмы в основном большим количеством пехотных подразделений. Уже с меньшим количеством применения техники, потому что они понимают, что это все менее эффективно.

В то же время вражеские штурмы с мотоциклами увеличились в разы. Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш.

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"Противник пытается максимально быстро пройти линию обороны нашей бригады или хотя бы приблизиться на мотоциклах, сделать спешивание и там продолжать штурмовые действия. То есть в этом направлении они действительно развиваются", – сказал он.

Захватчики развивают свои беспилотники различных типов и применяют их, к сожалению, достаточно качественно. Потому что развивают и дроны на оптоволокне, и разночастотные.

В то же время на линии, где оборону держит бригада "Рубеж", продвижений у россиян сейчас нет. Даже те условные "достижения", как считает враг, согласно большим потерям личного состава, которые несет Россия, просто нерациональны.

Если взять определенный период времени и определенное количество штурмовых действий, то из тех 100 человек если доходит 10 человек, то это очень хороший результат для них. Все остальное уничтожается бойцами нашей бригады,

– подчеркнул командир.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки, 18 мая, на фронте зафиксировано 175 боевых столкновений. Самая горячая ситуация снова на Покровском и Новопавловском направлениях.