Водночас ворожі штурми з мотоциклами збільшилися в рази. Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш.

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"Противник намагається максимально швидко пройти лінію оборони нашої бригади або хоча б наблизитися на мотоциклах, зробити спішування і там продовжувати штурмові дії. Тобто у цьому напрямку вони дійсно розвиваються", – сказав він.

Загарбники розвивають свої безпілотники різних типів і застосовують їх, на жаль, досить якісно. Тому що розвивають і дрони на оптоволокні, і різночастотні.

Водночас на лінії, де оборону тримає бригада "Рубіж", просувань у росіян зараз немає. Навіть ті умовні "досягнення", як вважає ворог, згідно з великими втратами особового складу, яких зазнає Росія, просто нераціональні.

Якщо взяти певний період часу і певну кількість штурмових дій, то з тих 100 осіб якщо доходить 10 осіб, то це дуже хороший результат для них. Все інше знищується бійцями нашої бригади,

– підкреслив командир.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби, 18 травня, на фронті зафіксовано 175 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація знову на Покровському та Новопавлівському напрямках.