Ад где-то там: где самые горячие направления на фронте

Самыми горячими направлениями на Востоке являются Торецкое и Кураховское, в районах Нью-Йорка и Часового Яра Донецкой области. На других участках фронта также сложная ситуация.

Враг понимает, что в определенной степени украинские возможности сейчас несколько ограничены. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Владислав Селезнев.

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"Если есть ад на земле, то он сейчас где-то там, в районе Нью-Йорка, на Торецком направлении, в районе Часового Яра. Кураховское направление так же не слишком отстает от уровня адскости. На других участках фронта так же неспокойно, потому что враг понимает, что в определенной степени украинской возможности сейчас ограничены", – сказал он.

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Дело в том, что сейчас немало украинских граждан, которые были призваны в рамках мобилизации, продолжают курс подготовки в учебных центрах и на полигонах не только на территории нашей страны, но и в некоторых западных странах. Это требует определенного промежутка времени, чтобы у наших военных был надлежащий уровень подготовки.

Угрожающая тенденция

Владислав Селезнев отметил, что сейчас вражеское продвижение на тактическом уровне. Говорится о продвижении оккупантов ежесуточно на 100, 200, 300 метров. Но это достаточно угрожающая тенденция.

Путин неоднократно заявлял в свое время о том, что он стремится взять полностью под контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей. Сейчас к этим регионам добавились еще Херсонщина и Запорожская область. Враг будет привлекать все имеющиеся у него ресурсы для реализации этой миссии,

– подчеркнул он.

Даже на этом оккупанты не захотят остановиться. Поэтому единственный путь – это системное и методичное разрушение всего вражеского потенциала. Именно этим сейчас занимаются украинские Силы обороны.