Противник отчаянно пытается продвинуться, – военный эксперт оценил ситуацию на фронте

Российские оккупанты делают все возможное, чтобы поддерживать определенный уровень темпа наступления. Враг пытается компенсировать ограниченность использования техники, которой у него много, но не настолько, чтобы ею рисковать в больших количествах.

Захватчики пытаются наносить удары управляемыми авиабомбами, применять артиллерию, а украинские защитники противостоят этому, ведя тактику маневренной обороны. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Сергей Грабский.

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"Ситуация сложная. Отчаянные атаки, отчаянные попытки продвинуться с попыткой захватить как можно больше территорий. Эта отчаянность отражается тем, что мы видим на линии фронта. То есть противник отчаянно вгрызается в наши оборонительные позиции, где он может", – сказал он.

Враг давит до последнего солдата

Сергей Грабский отметил, что в соответствии с нормативами военного анализа, подразделение, воинская часть или соединение, которое потеряло 25% личного состава, боевой техники, вооружения, выводится с поля боя на комплектование, переформирование. Однако россияне не принимают во внимание потери и давят до последнего солдата.

Даже когда говорим о так называемой "тараканьей" тактике, она стоит врагу очень дорого. Например, идет в наступление взвод или отделение, остается от него один-два человека, они накапливаются по одному-двум, создают ударный кулак примерно 50 человек и пытаются давить на наши позиции. На наших позициях людей не очень много. На пять-шесть наших защитников наступает 50 человек,

– объяснил он.

Однако о массовом наступлении врага не говорится. Несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию и постоянное давление, украинским защитникам удается держать позиции. Сейчас оккупанты в основном сосредотачиваются на Торецком направлении.