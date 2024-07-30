Загарбники намагаються завдавати ударів керованими авіабомбами, застосовувати артилерію, а українські захисники протистоять цьому, ведучи тактику маневреної оборони. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Сергій Грабський.

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"Ситуація складна. Відчайдушні атаки, відчайдушні спроби просунутися з намаганням захопити якнайбільше територій. Ця відчайдушність віддзеркалюється тим, що ми бачимо на лінії фронту. Тобто противник відчайдушно вгризається у наші оборонні позиції, де він може", – сказав він.

Ворог тисне до останнього солдата

Сергій Грабський зазначив, що відповідно до нормативів військового аналізу, підрозділ, військова частина чи з'єднання, яке втратило 25% особового складу, бойової техніки, озброєння, виводиться з поля боя на комплектування, переформування. Однак росіяни не зважають на втрати та тиснуть до останнього солдата.

Навіть коли говоримо про так звану "тарганячу" тактику, вона коштує ворогу дуже дорого. Наприклад, іде у наступ взвод або відділення, залишається від нього одна-дві особи, вони накопичуються по одному-двох, створюють ударний кулак приблизно 50 людей і намагаються тиснути на наші позиції. На наших позиціях людей не дуже багато. На п'ять-шість наших оборонців наступає 50 осіб,

– пояснив він.

Однак про масовий наступ ворога не мовиться. Попри надзвичайно складну ситуацію і постійний тиск, українським захисникам вдається тримати позиції. Зараз окупанти здебільшого зосереджуються на Торецькому напрямку.