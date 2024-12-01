"Бросит Украину на произвол судьбы": экс-советник Трампа рассказал, что будет ждать Украину после 20 января
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Украину ждут "темные дни". Вероятно, после инаугурации Дональда Трампа военная и экономическая помощь Украине значительно сократятся.
Болтон говорит, что инаугурация Дональда Трампа не обещает ничего хорошего для Запада и Украины, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
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Как будет развиваться ситуация после инаугурации Трампа
Джон Болтон считает, что Трамп испытывает враждебность к НАТО и эти чувства схожи с его отношением к Украине. Он также добавляет, что переговоры с Россией начнутся быстро, а помощь от США и ЕС для Украины сократится.
По словам политика, это связано с тем, что в Европе спешат восстановить коммерческие связи с Москвой. Болтон уверен, что после разговора с Путиным у Трампа возрастет желание закончить войну. В худшем случае это будет означать капитуляцию перед требованиями России.
Бывший советник Трампа также добавляет, что Джо Байден поставил национальные интересы США под угрозу и не разработал выигрышной стратегии, которая бы помогла Украине.
Его администрация помогла создать нынешний тупик на поле боя, что сдерживается постоянными, но бесполезными угрозами Кремля о "более широкой войне",
– говорит Болтон.
Дипломат отметил, что любое мирное соглашение с Россией должно быть временным и не должно включать создание демилитаризованных зон внутри Украины или вдоль официальной границы двух стран.
Джон Болтон считает, что будущее украинского государства является достаточно мрачным и призвал не ухудшать ситуацию "беспомощным мирным соглашением".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова рассмотреть различные варианты окончания войны от разных стран, в частности, и план новоизбранного президента США Дональда Трампа.
Президент Украины хочет встретиться с Трампом, чтобы обсудить определенные вопросы и отмечает, что нужно достичь мира на справедливых условиях.