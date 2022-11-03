Ситуация на правом берегу Днепра для россиян безнадежна: что там сейчас происходит

Оккупанты создают видимость, что активно отступают из Херсона. Процессы на правом берегу Днепра могут являться следствием споров между российскими группировками.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, в последние дни оккупантам на Херсонщине совсем несладко.

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В частности, россияне оказались в сложнейшей ситуации на правобережье Днепра.

Ситуация на правом берегу Днепра для россиян безнадежна. Такое впечатление, что отступление оккупантов с правого берега ускоряется, причем с двух сторон,

– отметил херсонский активист.

Что усложняет ситуацию для оккупантов на правом берегу Днепра

С одной стороны, на оккупантов активно давят ВСУ, уничтожающие объекты врага на правом берегу Днепра.

В последние сутки резко активизировались украинская артиллерия и участились попадания в российские объекты. Даже отдельные единицы техники начали уничтожаться точными попаданиями снарядов.

– сказал Молчанов.

С другой стороны, ситуация для оккупантов осложняется тем, что наблюдается значительное противостояние между самими российскими группировками.

Одна группа – Минобороны и ГРУ во главе с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба российской армии Валерием Герасимовым. К этому же лагерю принадлежит партия "Единая россия".

В другую группу входят секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и первый заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко. К этой группе также присоединились глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

"ФСБ пытается усложнить россиянам оборону Херсона"

По словам херсонского активиста, следствием споров между этими лагерями стали события на Херсонщине.

Кирилл Стремоусов работает на одну группировку, а русские войска – на другую. Мне кажется, что ФСБ и Стремоусов усложняют российской армии оборону на правом берегу Днепра.

– подчеркнул Молчанов.

По словам херсонского активиста, об этом свидетельствует ряд факторов:

Вывод русских тылов с правого берега Днепра.

Уничтожение связи и медицины как таковой.

Исчезновение любых тыловых учреждений.

Усложнение торговли и преграды россиянам рассчитываться своими карточками.

ВСУ продолжают уничтожать переправы оккупантов

Вечером 2 ноября в районе Каховской ГЭС раздались взрывы. Молчанов убежден, что здесь не обошлось без участия ВСУ.

В районе Каховской ГЭС начали снова бить по дамбе и по российской переправе. Это известно из приближенных к ВСУ каналов, которые сообщали об этих взрывах в режиме онлайн, – сказал активист.

Он добавил, что местные также подтвердили прилеты в районе ГЭС. Сама же дамба в результате взрывов не пострадала, разрушения потерпела только российская переправа.

"Это произвело на россиян удручающее впечатление, особенно с учетом того, что параллельно велась отработка также и по другим переправам – в районе Антоновского моста и Голой Пристани", – отметил Молчанов.

Россияне врут об отсутствии потерь в Голой Пристани

Кроме того, в Голой Пристани почти полностью разрушили "администрацию" россиян. Как заявили оккупанты, в результате удара никто не пострадал. Однако, по мнению Молчанова, россияне просто скрывают свои потери.

По всей вероятности, в здании базировались русские солдаты, ведь их приехало туда очень много. Судя по взрыву, это была работа HIMARS, а не Excalibur. ВСУ не тратили бы такой снаряд на пустующее здание,

– добавил херсонский активист.

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