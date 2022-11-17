Россия много вкладывает в Приднестровье: в Одесской ОВА оценили вероятность нового фронта
Угроза нападения России из Приднестровья остается актуальной. Сообщается, что сегодня государство-агрессор вкладывает огромные деньги в свою пророссийскую оппозицию в Молдове.
Сепаратистские политические силы пытаются раздувать ситуацию на территории страны. Об этом 24 каналу сказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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Нет никаких вопросов о возможном возникновении так называемого второго фронта из Приднестровья против Украины. У нас есть Вооруженные Силы, соответствующие боевые задачи – мало врагу не покажется. Поэтому он сюда и не лезет,
– замечает Братчук.
Ничего не выйдет
По словам представителя Одесской ОВА, враг действительно может имитировать определенные действия на территории Приднестровья. В частности, над какими-то мелкими провокациями работает российская ФСБ.
"Такой сценарий возможен. Но сил и возможностей что-то там сделать у противника нет", – убежден Сергей Братчук.
Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация полностью под контролем. "Держим руку на пульсе. Если что-то не говорят – это не потому, что чего-то не знают, а потому, что все контролируют", – подытожил он.
Возможно ли нападение с территории Приднестровья: смотрите видео
Ситуация в Приднестровье: что нужно знать
- В России еще раз пригрозили нападением на Молдову. Глава российского МИД Сергей Лавров предупредил, что любые действия Молдовы в отношении непризнанного Приднестровья будут считаться нападением на Россию. Кроме того, он пообещал "защитить" русскоязычных жителей Молдовы. Правда, от кого именно – так и не объяснил.
- На подобные заявления россиян отреагировали в Офисе Президента Украины. Как утверждает советник главы ОП Михаил Подоляк, Россия может избрать Молдову следующей жертвой.
- Впрочем, розовым мечтам Кремля о захвате Молдовы осуществиться не суждено – помехой уверенно стоят Вооруженные Силы Украины, которые являются гарантом безопасности соседней страны. Молдавский депутат Оазу Нантой подчеркнул, что Лавров – это абсолютно лживое тело, которое обслуживает Владимира Путина так же, как Геббельс обслуживал Гитлера.
- В Приднестровье зафиксировали нежелание подписывать контракты с российской армией. Кроме того, там началось массовое дезертирство.
- В течение сентября – октября Молдову охватили антиправительственные митинги. Протестующие потребовали отставки президента Майи Санду и соглашения с Россией об уменьшении цены на газ. Организатором акций выступила пророссийская партия "Шор".