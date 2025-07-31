Российское минобороны отчиталось 31 июля о якобы "захвате" Часового Яра в Донецкой области. Этот город имеет большое значение для врага, ведь в случае его оккупации, для него открылись бы новые перспективы на фронте.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, подчеркнув, что верить заявлениям оккупантов не стоит. Отметим, что представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов опроверг информацию противника об "оккупации" Часового Яра.

Читайте также Россияне продвинулись на 5 направлениях, ВСУ – на одном: обзор и карты фронта от ISW

Какие направления приоритетны для россиян на Донетчине?

Свитан предположил, как бы могли действовать оккупанты, если бы действительно захватили Часов Яр.

"Если ВСУ оставят город, то это будет очень большая проблема для Славянско-Дружковско-Краматорской агломерации. Россияне после Часового Яра начнут двигаться в сторону Дружковки", – объяснил военный эксперт.

Что происходит на Донецком направлении: смотрите на карте



Однако, полковник ВСУ в запасе подчеркнул, что вопрос удержания Часового Яра очень важен для Украины. Если россияне продавят украинскую группировку в городе, кроме угрозы для Дружковки, также будет в опасности еще один город.

Противник может с востока пойти на Константиновку. Также с юга он способен подойти к ней со стороны Торецка, а с юго-западного направления – со стороны Покровска, вдоль трассы,

– отметил Роман Свитан.

Поэтому для врага, по мнению военного эксперта, одна из главных задач на летнюю военную кампанию – захват Донецкой области. В приоритете для него будут направления на Славянск (через Часов Яр и Константиновку) и на Покровск вместе с Добропольем.

К слову, в 11 армейском корпусе Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины заявили, что информация от врага о якобы захвате Часового Яра является фейком. Сейчас город удерживает 24 ОМБр имени короля Даниила, сдерживая постоянные попытки оккупантов продвинуться.

Также в течение 27 – 29 июля россияне осуществляли демонстративные действия в различных локациях Часового Яра и устанавливали триколоры в районе огнеупорного комбината, который находится под контролем ВСУ, а также на территории района Северный. Эти "перформансы" россияне делали под видеосъемку, чтобы потом использовать во внутренней пропаганде.

Кроме того, 30 июля оккупанты провели попытку штурма украинских позиций, но наши защитники остановили их на восточных окраинах Часового Яра – в районе Северный.