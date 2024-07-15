Земля усеяна трупами россиян, – военный о ситуации возле Часового Яра
В районе Часового Яра российские военные постоянно пытается штурмовать позиции ВСУ. Однако каждая атака стоит противнику жизней тысячи солдат.
Об этом 24 Каналу сказал командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш. Он также рассказал, как разворачиваются события вокруг нашего Часового Яра.
К теме Враг несет огромные потери: какие проблемы возникают у россиян вблизи Часового Яра
Потери у россиян огромные
Россияне уничтожают Часов Яр в ноль, но все их атаки стоят огромного количества жертв, которые абсолютно нерациональные с тем, что хочет получить Кремль.
Авдеевка, которую, к сожалению, уничтожил противник, усеяна трупами россиян. То же самое сейчас происходит в Часовом Яру,
– отметил командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж".
Морально-психологическое состояние российских солдат крайне низкое, ведь они понимают, что все их штурмы, или наступательные операции, идут по одному плану, а это десятки тысяч погибших.
"Мы помним, что только под Бахмутом было убито примерно 20 тысяч вагнеровцев, во время наступления на Авдеевку российская армия потеряла 17 тысяч военнослужащих", – отметил командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж".
В чем сейчас больше всего нуждаются ВСУ
На линии, где оборону держит бригада "Рубеж" горячая ситуация. Несмотря на постоянные штурмы, украинские бойцы и пилоты уничтожают логистику противника, что очень не нравится оккупантам.
Уничтожаем врага каждый день. В зоне ответственности бригады "Рубеж", фронт держится достаточно крепко, несмотря на то, что нам крайне необходимо пополнение и личный состав,
– сказал Отченаш.
По его словам, сейчас это одна из самых необходимых потребностей, которые имеют Вооруженные Силы Украины.