Каждый день фиксируем атаки, – в ВСУ рассказали, какие подразделения враг гонит к Марьинке
На Востоке Украины идут ожесточенные бои. В частности, на Марьинское направление россияне стягивают новые подразделения и технику и продолжают безуспешные штурмы. Цель российских оккупантов – полностью захватить Луганскую и Донецкую области.
Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал 24 Каналу о ситуации и угрозах возле Угледара и Марьинки. Сейчас оккупанты отчаянно пытаются восстановить утраченные позиции.
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Марьинка – это фактически тыл к Угледару, где в свое время элитные войска страны-агрессора потеряли значительное количество живой силы и техники, пытаясь прорваться в город.
Какие подразделения на Марьинское направление стягивают россияне: смотрите видео
Гонят новые подразделения
К Марьинке враг рвется еще с 2014 года. За прошедшие сутки возле Марьинки было зафиксировано 11 атак. В частности, российские войска совершили неудачную атаку по окрестностям Марьинки и Новомихайловки.
Сейчас каждый день фиксируем атаки,
– заметил Штупун.
Оккупанты гонят на Марьинское направление мотострелков и подразделения "Шторм-Z". Если проводить аналогию со Второй мировой войной, то "Шторм-Z" – это нечто вроде штрафбата.
Штрафные военные подразделения– военные подразделения, в которые в военное время в качестве наказания направлялись военнослужащие, совершившие преступления. Во время Второй мировой войны штрафные войска существовали в виде штрафных батальонов и штрафных рот. Кроме Красной армии, штрафные подразделения находились в вооруженных силах других государств.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- В скором времени начнется сезон осенних дождей. Однако, по мнению западных журналистов, ненастье не помешает украинским бойцам проводить успешные операции, поскольку ВСУ применяют против российских оккупантов комбинированные удары.
- Аналитики Института изучения войны сообщили, что якобы россияне собираются выходить из Бахмута. Однако по словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, ныне в городе-крепости враг сосредоточил более 10 тысяч оккупантов. Такая ситуация не совсем похожа на то, что россияне готовятся к сдаче города.
- ВСУ продолжают наступать на Юге. Недавно украинские бойцы прорвали оборону оккупантов возле Вербового в Запорожской области. А когда наши защитники выйдут на линию Токмак – Верхний Токмак, то перережут единственную железную дорогу, соединяющая Россию с оккупированным Крымом.