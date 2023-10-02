Каждый день фиксируем атаки, – в ВСУ рассказали, какие подразделения враг гонит к Марьинке

На Востоке Украины идут ожесточенные бои. В частности, на Марьинское направление россияне стягивают новые подразделения и технику и продолжают безуспешные штурмы. Цель российских оккупантов – полностью захватить Луганскую и Донецкую области.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал 24 Каналу о ситуации и угрозах возле Угледара и Марьинки. Сейчас оккупанты отчаянно пытаются восстановить утраченные позиции.

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Марьинка – это фактически тыл к Угледару, где в свое время элитные войска страны-агрессора потеряли значительное количество живой силы и техники, пытаясь прорваться в город.

Какие подразделения на Марьинское направление стягивают россияне: смотрите видео

Гонят новые подразделения

К Марьинке враг рвется еще с 2014 года. За прошедшие сутки возле Марьинки было зафиксировано 11 атак. В частности, российские войска совершили неудачную атаку по окрестностям Марьинки и Новомихайловки.

Сейчас каждый день фиксируем атаки,

– заметил Штупун.

Оккупанты гонят на Марьинское направление мотострелков и подразделения "Шторм-Z". Если проводить аналогию со Второй мировой войной, то "Шторм-Z" – это нечто вроде штрафбата.

Штрафные военные подразделения – военные подразделения, в которые в военное время в качестве наказания направлялись военнослужащие, совершившие преступления. Во время Второй мировой войны штрафные войска существовали в виде штрафных батальонов и штрафных рот. Кроме Красной армии, штрафные подразделения находились в вооруженных силах других государств.

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