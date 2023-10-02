Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів 24 Каналу про ситуацію та загрози біля Вугледара й Мар'їнки. Нині окупанти відчайдушно намагаються відновити втрачені позиції.

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Мар'їнка – це фактично тил до Вугледара, де свого часу елітні війська країни-агресорки втратили значну кількість живою сили й техніки, намагаючись прорватися у місто.

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Женуть нові підрозділи

У Мар'їнку ворог б'ється ще з 2014 року. Впродовж минулої доби біля Мар'їнки було зафіксовано 11 атак. Зокрема, російські війська здійснили невдалу атаку по околицях Мар'їнки та Новомихайлівки.

Зараз щодня фіксуємо атаки,

– зауважив Штупун.

Окупанти женуть на Мар'їнський напрямок мотострільців і підрозділи "Шторм-Z". Якщо проводити аналогію з Другою світовою війною, то "Шторм-Z" – це щось подібне на штрафбат.

Штрафні військові підрозділи – військові підрозділи, в які у воєнний час як покарання направлялися військовослужбовці, які вчинили злочини. Під час Другої світової війни штрафні військові підрозділи існували у вигляді штрафних батальйонів і штрафних рот. Крім Червоної армії, штрафні підрозділи були в збройних силах інших держав.

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