Продолжаются серьезные артиллерийские дуэли: почему россияне попытались наступать у Угледара

Россияне пытались наступать в районе Угледара и сформировать направление для наступления. Однако Вооруженные Силы остановили противника, нанеся врагу тяжелые потери.

В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, настолько активным в ближайшее время может быть этот участок фронта и какие планы у оккупантов.

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Ожесточенные бои

На Волновахском направлении у россиян сейчас стоит задача зайти в тыл Марьинской группировки. Оккупанты не могут выдавить украинские войска за Марьинку и отодвинуть линию фронта от Донецка.

Марьинку удерживает Кураховский гарнизон. Сейчас в Курахово технически можно зайти только с юга, то есть со стороны Угледара. Курахово поддерживает и Марьинский, и Угледарский гарнизон,

– сказал Свитан.

Несколько дней на Угледарском направлении ведутся серьезные артиллерийские дуэли. На этом направлении россияне в последнее время активно применяют 152-мм снаряды и ракеты к "Градам". Вероятно, в Россию поступили либо китайские, либо северокорейские боеприпасы.

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Российские захватчики пытаются двигаться из-под Угледара в сторону Курахово. Однако украинские войска в контрбатарейной борьбе останавливают это наступление, нанося удары вплоть до Волновахи.

"В районе Волновахи собирался один из находящихся в этом районе военных штабов России. Были переданы координаты вражеского штаба и по Волновахе ВСУ нанесли серьезный удар", – отметил военный эксперт.

Во временно оккупированном Волновахе днем 3 ноября раздался мощный взрыв. Россияне заявили о двух попадания в здание культуры железнодорожников. Отметим, что там находился российский штаб.

В настоящее время наступательные действия россиян приостановлены, но они будут однозначно продолжаться. Как только оккупанты переформируются, получат новую порцию боеприпасов, то будут двигаться дальше.

Какая цель российского наступления на Угледарском направлении: смотрите видео

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