Исключения не будет: какое будущее ждет Путина

Россия – агрессивное государство, которое имеет цель захватить как можно больше земель. При определенном варианте Путин может пойти на риск и напасть на страны НАТО.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор исторических наук и писатель Юрий Фельштинский, отметив, что агрессивные намерения России являются абсолютно дикими. Страна-агрессор имеет огромную территорию, где есть большой процент абсолютно неосвоенных земель.

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Вместо того, чтобы развивать их, они пытаются захватить еще больше чужих земель.

В результаты они не столько захватывают их, как уничтожают. Именно поэтому, если страна входит в НАТО, из этого утверждения не идет следствие, что ей не стоит ожидать российской агрессии. Но надо понимать, если российская армия вторгнется в Нарву в Эстонии, то защищать Нарву будут не только эстонцы, а войска НАТО,

– отметил Фельштинский.

Это меняет ситуацию, ведь Европа сильнее России. Она способна себя защитить от такой агрессии. Именно поэтому Путин сейчас не дошел до того, чтобы напасть на НАТО.

Нападет ли Россия на страны НАТО

Как считает Фельштинский, это может произойти только в том случае, если, не дай Бог, Россия сможет захватить Украину. Вполне вероятно, что Россия имеет общий план войны с НАТО через нападение на Финляндию и Швецию.

Хотя понятно, что перед тем будет Молдова. Тогда снова начнется история с "ущемлением русскоговорящего населения" и так далее. Но в конце концов Путина ждет вполне ожидаемый финал.

Если Путин сможет пробиться через Украину, то он, конечно, пойдет в Европу. Это будет прежде всего Молдова. Но потом может быть и НАТО. Я не вижу сценария, по которому Путин остановится. Есть диктаторы, которые остановиться не могут. Хоть им может быть гораздо выгоднее остановиться. Но вот так устроены некоторые люди, что остановиться не могут, пока их не уничтожат. Такая судьба ждет Путина. Не жду исключения из общих исторических правил,

– подчеркнул Фельштинский.

Ситуация в России: кратко