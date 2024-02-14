В России регулярно происходят различные инциденты вроде возгорания нефтеперерабатывающего завода в Москве. Однако россияне слабо этим интересуются.

Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ Егор Чечеринда, заметив, что российские СМИ мало рассказывают о взрывах в Москве или других аналогичных инцидентах.

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Кроме того, там придумывают различные оправдания. К примеру, в истории с возгоранием на территории нефтеперерабатывающего завода в Москве там вообще рассказывали, что это был запланированный и контролируемый выброс газа. Это "интересно" звучит на фоне недавних взрывов на нефтеперерабатывающих заводах в России.

Что на самом деле интересных россиян

Как отметил Чечеринда, в последнее время главная тема в России – приезд Филиппа Киркорова во временно оккупированную Горловку Донецкой области. В тамошних СМИ много обсуждают, простить ли его за участие в "голой вечеринке".

То, что в Москве произошли взрывы и горел завод, где производили самолеты, это банально не в их контексте. Их не волнуют ни взрывы в Москве, ни выборы Путина,

– сказал Чечеринда.

Недавно тамошняя социологическая группа Russian Field опубликовала интересное исследование. Согласно ему 62% россиян вообще не обсуждают со своими друзьями и соседями тему предстоящих так называемых "выборов президента России".

Зато часть россиян все равно считает правильным то, что Россия развязала войну против Украины. 36% опрошенных, если бы имели возможность вернуться в прошлое и отменить решение о начале войны, не сделали бы этого. Еще 17% – вероятно, не сделали бы этого. 22% – отменили бы решение о начале войны. 15% – вероятнее всего, также отменили бы это решение.

Ситуация в России: кратко