Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ Єгор Чечеринда, зауваживши, що російські ЗМІ мало розповідають про вибухи в Москві або інші аналогічні інциденти.

До теми Помста за перші дні війни, – Ігнат відреагував на удари по нафтових заводах у Росії

Крім того, там придумують різні виправдання. До прикладу, в історії із загорянням на території нафтопереробного заводу в Москві там взагалі розповідали, що це був запланований і контрольований викид газу. Це "цікаво" звучить на тлі нещодавніх вибухів на нафтопереробних заводах в Росії.

Що насправді цікавих росіян

Як наголосив Чечеринда, останнім часом головна тема в Росії – приїзд Філіпа Кіркорова в тимчасово окуповану Горлівку Донецької області. В тамтешніх ЗМІ багато обговорюють, чи пробачити його за участі у "голій вечірці".

Те, що в Москві сталися вибухи та горів завод, де виробляли літаки, це банально не в їхньому контексті. Їх не хвилюють ні вибухи в Москві, ні вибори Путіна,

– сказав Чечеринда.

Нещодавно тамтешня соціологічна група Russian Field опублікувала цікаве дослідження. Згідно з ним 62% росіян взагалі не обговорюють зі своїми друзями та сусідами тему майбутніх так званих "виборів президента Росії".

Натомість частина росіян все одно вважає правильним те, що Росія розв'язала війну проти України. 36% опитаних, якби мали можливість повернутися в минуле та скасувати рішення про початок війни, не зробили б цього. Ще 17% – ймовірно, не зробили б це. 22% – скасували б рішення про початок війни. 15% – найімовірніше, скасували б це рішення.

Ситуація в Росії: коротко