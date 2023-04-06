Пауки начали "съедать" друг друга: ликвидация Пригожина – вопрос времени

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин вышел за пределы, которые выделил для него Кремль. Его действительно могут устранить.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель. По его мнению, ликвидация Пригожина – это только вопрос времени. Он стал считать себя всесильным, за что может поплатиться.

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Почему Пригожина могут ликвидировать

Как отметил Кошель, Пригожин начал выходить за пределы, выделенные для него Кремлем. К примеру, его боевики забирают бизнесы на оккупированных территориях, а сам владелец ЧВК "Вагнера" критикует российское военное руководство и публично нападает на министра обороны Сергея Шойгу, богатых людей России и т.д.

Несмотря на это, Пригожин все еще остается влиятельным человеком. У него под рукой собственная армия, а также серьезные медиаактивы: от "фабрики ольгинских троллей" до контроля над значительным сегментом российского интернета.

Когда ликвидируют Пригожина – со стороны крупного бизнеса или со стороны спецслужб – это лишь вопрос времени. В последние месяцы Кремль делает все возможное, чтобы приглушить Пригожина и поставить его на место,

– считает Кошель.

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В свое время Пригожин сотрудничал с предводителем Чечни Рамзаном Кадыровым, которые распространяли одинаковые тезисы и поддерживали друг друга. Однако недавно последний стал выступать против Пригожина и говорить, что "настоящий воин не устраивает истерик, а решает проблемы". Кошель считает, что российские "пауки начали есть друг друга".

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