Звоночек о распаде регулярной армии: в России стартовали интересные перемены

Начальник генштаба оккупантов Валерий Герасимов якобы уволил командующего 58-й общевойсковой армией России генерал-майора Ивана Попова. Тот жаловался на проблемы захватчиков на Запорожском направлении. Это – интересный звоночек для оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Ранее уволенный генерал жаловался на значительные потери оккупантов на Запорожском направлении, отсутствие контрбатарейной борьбы и потребность в ротации. Через некоторое время его просто уволили.

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В российской армии есть проблемы

Как отметил Попович, увольнение Попова свидетельствует о проблемах среди высшего командования российской армии. Очевидно, что там сформировались условные два лагеря. Первые скрывают реальное положение дел на фронте и не докладывают это Путину. Другие готовы делиться реальной ситуацией.

Это заявление Попова было более или менее корректным. Без угроз. Только констатация фактов. Он доложил – его уволили. Надо смотреть, как сейчас на это будут реагировать подчиненные. Какие-то бунты я бы сейчас не прогнозировал. Но это такой звоночек, что могут быть у них проблемы с распадом российской регулярной армии,

– заметил Попович.

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Сейчас большой вопрос, не найдутся ли еще какие-нибудь генералы, которые захотят поделиться реальными проблемами оккупантов на фронте. Если это так – их, вероятнее всего, тоже будут увольнять.

И это – хороший сигнал для Украины. Ведь гораздо лучше, если командовать захватчиками будет "неадекват", который своими действиями угробит еще больше личного состава россиян.

Увольнение российского генерала: коротко