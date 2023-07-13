Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Раніше звільнений генерал скаржився на значні втрати окупантів на Запорізькому напрямку, відсутність контрбатарейної боротьби та потребу в ротації. Через певний час його просто звільнили.

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В російської армії є проблеми

Як наголосив Попович, звільнення Попова свідчить про проблеми серед вищого командування російської армії. Очевидно, що там сформувалися умовні два табори. Перші – приховують реальний стан справ на фронті та не доповідають цього Путіну. Інші – готові ділитися реальною ситуацією.

Ця заява Попова була більш-менш коректною. Без погроз. Лише констатація фактів. Він доповів – його звільнили. Треба дивитися, як зараз на це будуть реагувати підлеглі. Якісь бунти я б зараз не прогнозував. Але це такий дзвіночок, що можуть бути у них проблеми з розпадом російської регулярної армії,

– зауважив Попович.

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Зараз велике питання, чи не знайдуться ще якісь генерали, які захочуть поділитися реальними проблемами окупантів на фронті. Якщо це так – їх, найімовірніше, також будуть звільняти.

І це – хороший сигнал для України. Адже значно краще, якщо командувати загарбниками буде "неадекват", який своїми діями вгробить ще більше особового складу росіян.

Звільнення російського генерала: коротко