Путин в ловушке: Россия может оказаться в критической ситуации не только на фронте

Недавние заявления диктатора Путина о ситуации на фронте свидетельствуют, что он абсолютно оторван от реальности. Все это может привести к болезненным для России последствиям.

Публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов рассказал 24 Каналу, что объективно ситуация на фронте стала сложнее для россиян. К примеру, в мае они смогли продвинуться лишь на 14 квадратных километров. Это колоссально мало, если сравнивать ситуацию с предыдущими месяцами.

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Россия может оказаться в критической ситуации

Учитывая нынешнюю ситуацию с атаками врага, чрезвычайно трудно серьезно воспринимать недавние заявления диктатора Путина. Он рассказывал о безумных успехах России на фронте и продвижении на всех участках.

Россияне действуют абсолютно оторвано от реальности. И заявления Путина сейчас такие же. Он живет абсолютно в вымышленной реальности, где в России есть какие-то успехи. Хотя на самом деле ничего серьезного они не достигают уже около 3 месяцев,

– отметил Богданов.

Путин оторван от реальности: смотрите видео 24 Канала

Диктатор, вероятнее всего, рассчитывает, что все же найдет "точку", в которой сможет сломать Украину. Именно поэтому продолжается ракетный и дроновый террор, а также угрозы в сторону Европы. Находясь в плену лживой информации, он вполне может привести Россию к упадку.

Его решения не завязаны на реальности и опираются на доклады, где он уже едва ли не контролирует Запорожье. Так Путин себя загнал в ловушку. Именно поэтому я не верю в быстрые переговоры, хотя очень хотелось бы, чтобы война закончилась. Но, может, нам заморозка и не понадобится. Путин и так действует в парадигме оторванности от реальности, поэтому вполне может довести Россию до коллапса. И нам, возможно, не придется ждать десятилетия на возвращение территорий. Но это пока очень осторожный прогноз,

– заметил Богданов.

Какова ситуация на фронте?

Во время разговора с журналистами Путин заявил, что российские войска уже наступают на всех участках фронта. Он убежден, что война с Украиной завершится победой для России.

При этом у россиян полный провал с продвижением по итогам мая. А Силы обороны продолжают освобождать территорию на Юге. Начальник отдела коммуникаций 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач объяснил, как сейчас удается выбивать врага на Александровском направлении. Каждую операцию чрезвычайно тщательно продумывают.